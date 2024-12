Rudi Garcia ne ha per tutti. In un'intervista al media Carré di Raphael Domenach, il tecnico si è tolto qualche sassolino, in particolare su De Laurentiis: "Il vero coup de théâtre sarebbe stato quello di tenermi e forse si sarebbe qualificato per la Champions, invece di finire decimo. Magari ha detto quelle cose perché si è reso conto di essere stato un po' cogl.., e per coprire certi errori strategici. All'inizio pensavo di avere a che fare con un gentleman, invece si è rivelato qualcuno che si immischia in cose che non gli competono. Ho pagato il fatto di avergli detto di rimanere al suo posto".