A due giorni dalla gara contro il Como, Simone Inzaghi è intenzionato a riproporre dieci undicesimi della squadra che lunedì ha battuto la Lazio 6-0 all'Olimpico. Mancherà dall'undici di partenza Barella, bloccatosi proprio contro i biancocelesti per una lieve elongazione all'adduttore della coscia destra. Come riporta Tuttosport , il centrocampista ieri ha lavorato a parte. "Però sta meglio e fra oggi e domani Inzaghi con lo staff medicano decideranno se portarlo in panchina o posticipare il suo rientro alla trasferta a Cagliari del 28 dicembre".

"Nelle prossime 48 ore verrà valutato anche Correa. L'argentino, come ha spiegato l'allenatore giovedì notte dopo il successo con l'Udinese, ha preso un colpo in allenamento alla vigilia della gara di Coppa Italia e non è stato rischiato. Pure lui ieri ha lavorato a parte per precauzione, non sembrano però esserci particolari problemi per essere a disposizione col Como. Sempre assenti Acerbi, Pavard e Di Gennaro. I due difensori lavorano soprattutto in ottica Supercoppa".