È stata la stagione migliore dell'Atalanta della sua storia. Ogni anno rinnoviamo questo traguardo e speriamo di fare bene anche nel 2025. Non sarà facile. Ma quello che ci rende soddisfatti è riuscire a raddrizzare gare così, provare a vincerle. È un segnale di una squadra che quando trova equilibrio riesce a ritrovare le sue traiettorie anche in una gara cominciata male. Un voto? 110 e lode, il massimo. Una laurea sicuramente ottenuta quest'anno. Ma da lì ripartiamo per il master o altri corsi per migliorarci, è indubbio. Per il numero di punti, di gol che abbiamo fatto. Leggo le statistiche, non me le ricordo tutti. Il numero di vittorie, i punti. È stato qualcosa di formidabile, ma non c'è da usare la parola irripetibile, cercheremo di renderlo ripetibile o in qualche modo soddisfacente.