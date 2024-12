Le due squadre non deludono le attese e danno vita a una partita intensa e viva, che si sblocca poco prima della mezz'ora meritatamente in favore dei biancocelesti, a segno con Dele-Bashiru.

Il match resta molto combattuto ma, quando tutto sembrava indirizzato verso una vittoria della squadra di Baroni, ecco che all'88' arriva la rete di Brescanini, che evita la sconfitta alla squadra di Gasperini, che torna così in testa (con una partita in più) a quota 41, una lunghezza in più dell'Inter.