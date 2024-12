Decima vittoria consecutiva dell'Atalanta che grazie a un gol di Zaniolo ha battuto il Cagliari. Al termine della gara Gian Piero Gasperini ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di Dazn: "Normale che per la posizione in classifica ti aggrappi con più ferocia. Nel finale con i centrocampisti e i difensori siamo stati all'altezza. Nel primo tempo abbiamo creato poco e nel finale siamo stati fortunati. Nel secondo tempo abbiamo cambiato assetto, abbiamo giocato una buona partita non rischiando molto. Poi nel momento del vantaggio è venuto fuori un po' di immaturità nel poter ripartire perché gli spazi erano veramente tanti".

Questa squadra sembra pronta per lottare per qualcosa di importante

"In questo momento no, è pronta una buona fetta di squadra, non con tutti. Ha bisogno di maturare velocemente e di acquisire la mentalità del nucleo portante della squadra, allora potremo fare dei passi avanti. Abbiamo fatto 10 vittorie di fila, ma non significa proprio niente. Sicuramente potevamo difendere con tutti, allora sarei stato più soddisfatto di quello che siamo in questo momento".