"Il mese d'agosto eravamo in pieno mercato, la squadra non era neanche completa, c'era il mercato aperto, alcuni sono andati via, altri sono arrivati. Abbiamo fatto bene a Lecce, abbiamo buttato via la partita contro il Torino sbagliando anche un rigore, con l'Inter non c'è stata partita, però il nostro campionato è iniziato dopo, basandomi sull'ossatura della squadra dell'anno scorso, sono cresciuti tutti individualmente, la vittoria in Europa League ha dato più convinzione e sicurezza, Retegui ha avuto una grande esplosione, stiamo cercando di portare avanti anche gli altri nuovi, nel frattempo la classifica è questa, abbiamo fatto strisce importanti, guardiamo gara per gara, stasera non era facile, hanno velocità e ripartono bene, vincere stasera è una grande soddisfazione"