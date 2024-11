Dopo Verona-Inter e Milan-Juve, tocca a Parma e Atalanta scendere in campo in questa tredicesima giornata di Serie A

Dopo Verona-Inter e Milan-Juve, tocca a Parma e Atalanta scendere in campo in questa tredicesima giornata di Serie A. Reduce da cinque successi consecutivi, la squadra di Gasperini cerca i tre punti per rimanere aggrappata alle prime. Al contrario gli emiliani sono reduci da 6 punti nelle ultime cinque giornate di campionato.