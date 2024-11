Gian Piero Gasperini predica calma. Il tecnico dell'Atalanta, nonostante il successo in rimonta contro l'Udinese che proietta i bergamaschi momentaneamente al primo posto in classifica, non vuole sentir parlare di scudetto.

Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: "I tifosi cantavano "vinceremo il tricolor"? Credo sempre che i tifosi debbano sognare, non bisogna mai togliere questa cosa alla gente. Dopo c'è la realtà del campionato, parlare di scudetto non serve a niente. Pensiamo a giocare ogni partita, sia in Champions che in campionato. Se a 7 giornate dalla fine ci fosse questa classifica, ne potremmo parlare".