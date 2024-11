"L'arbitro non ha visto questo calcio di rigore: posso capire che fosse coperto, ma al VAR c'era uno che nella partita del Milan ha visto un fuorigioco di un millimetro e oggi non vede questo calcio di rigore. Ho letto che c'è stata una lettera di scuse al Milan, io mi aspetto a questo punto mi aspetto un libro. Siamo sfortunati. Come si fa a non dare un rigore così lampante?".