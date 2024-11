Dopo il vantaggio iniziale di Kamara, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini riesce a vincere in rimonta a Bergamo per 2-1 contro l'Udinese

