Ancora Esposito, sempre Esposito. Arriva il gol numero 6 in campionato per l'attaccante classe 2005, che continua a segnare con lo Spezia. Ma questo è un gol molto particolare, sul campo della Juve Stabia. Lui, di Castellammare di Stabia, non esulta davanti ai suoi tifosi che lo applaudono. E l'Inter osserva: il suo bomber è in prestito secco allo Spezia.