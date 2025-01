Dumfries: “Sì, possiamo vincere tutto, ma pensiamo di gara in gara. Tra Milan e Juve…”

L'Inter vince 2-0 in semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Atalanta e approda in finale: ecco le parole di Denzel Dumfries a Mediaset

L'Inter vince 2-0 in semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Atalanta e approda in finale, dove troverà la vincente di Juventus-Milan di venerdì. Ecco le parole di Denzel Dumfries a Mediaset: "Sono contento per la vittoria e per la prestazione personale, ma l'importante è il successo del gruppo.