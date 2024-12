"Nel primo tempo abbiamo giocato come contro il Milan e abbiamo pareggiato. Contro queste squadre che giocano per vincere lo scudetto, nel primo tempo ci è mancata aggressività, la qualità dell'avversario ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo messo coraggio, sono molto felice. Ho imparato tantissimo sulla squadra"

"Vitinha? Non giocava da due mesi, si è allenato bene. Può dare tantissimo alla squadra, non era una partita facile per lui. Nel primo tempo abbiamo faticato a giocare in avanti, lui ha fatto una partita importante ed è una cosa positiva per noi"