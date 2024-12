Viviano attacca duramente Vieira: “Ha dato risposta schifosa su Balotelli”

«A me sinceramente dispiace - ha aggiunto Viviano - che lui non abbia la possibilità di dimostrare come sta, se sta bene. Mi dispiace quello più che altro. Ovviamente Vieira può avere anche un'opinione sua. Io conosco le qualità di Mario, so con che mentalità è andato al Genoa e come sta. Però non ho la sfera di cristallo per dire che se entra segna ad ogni gara. In questo momento è ingiudicabile, in questo momento uno non può attaccare Mario, non è giudicabile e non si può dire in questo momento se ha ragione chi dice che non è più un giocatore o se ho ragione io».