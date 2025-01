Guardiola: “Uscire da CL non sarebbe buona cosa. Ma ce la faremo”

«Non è una questione personale, è qualcosa che riguarda il club. Uscire dalla Champions non sarebbe una buona cosa, ma non ci sto pensando in questo momento. Apprezzo la vostra preoccupazione per una mancata qualificazione, ma penso che ce la faremo». Così l'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, alla vigilia della partita di Champions contro il Bruges che vale il passaggio ai play off degli ottavi. Una gara decisiva per gli inglesi, che hanno vinto la CL nel 2023 contro l'Inter, e che rischiano di essere eliminati dalla competizione.