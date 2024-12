Al termine di Juventus-Manchester City, Pep Guardiola ha commentato la gara ia microfoni di Prime Video. "Hanno giocato molto bene, complimenti alla Juve. Alla fine ci è mancato il passaggio, quando giochi così le ripartenze ci sono, ma abbiamo giocato bene. qualificazione a rischio? Dovremo fare un punto e una vittoria nelle prossime due gare, ci proveremo a Parigi e poi in casa".

"Come si esce da questo periodo? Giocando come oggi, abbiamo perso pochissime palle, abbiamo giocato molto molto bene. Avessimo vinto ci sarebbe maggiore fiducia, i ragazzi se lo meritano. Primo momento più difficile? Da calciatore ho perso tante volte, fa parte del gioco. L'eccezionalità è quando vinci 11 campionati su 14 e tante cose che abbiamo fatto insieme. È un momento duro perché non otteniamo risultati, ci manca forse la compattezza. Thiago Motta? Gli ho fatto i complimenti".