Con lui non era mai accaduto ma al City è arrivata la quarta sconfitta consecutiva. Pep Guardiola si trova in piena crisi dopo la sconfitta per due a uno contro il Bournemouth, dopo essere stata eliminata dall'EFL Cup dal Tottenham ed è stata poi battuta 4-1 in CL martedì, nella gara contro lo Sporting Lisbona. Ma nonostante abbia riconosciuto che la sua squadra, colpita da infortuni, aveva bisogno di tempo per schiarirsi le idee durante la sosta per le partite internazionali, l'allenatore ha insistito che la sua squadra può reagire alle ultime battute d'arresto.