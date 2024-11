"Gasperini è esaltato e copiato, in Inghilterra sono tutti stupiti per come vedono schierate le nostre squadre italiane in campo. Gasperini parte dall'Ajax del 3-3-3-1 con Litmanen, da uomo contro uomo fino all'andare in verticale. Dopo Guardiola è l'allenatore che più di tutti ha cambiato il calcio in Europa", assicura Caressa.