Intervistato da oggi Sport Notizie, Dean Huijsen parla della sua esperienza al Bournemouth. Il difensore, ex di Roma e Juve, è diventato uno dei titolari della squadra inglese. "Come giocatore sono migliorato molto fisicamente. Ho imparato tanto da questi 6 mesi qui, voglio continuare su questa strada. Tiago Pinto mi ha sempre ispirato molta fiducia, mi ha spiegato bene i progetti sia di Roma che qui al Bournemouth. Per me era importante trovare spazio per giocare, lui mi ha fatto delle promesse che sta rispettando".