«L'incontro per lo stadio Meazza? Registriamo un fatto storico: per la prima volta due Ministri sono stati al tavolo con due squadre e questo dimostra come la politica stia accelerando per le nuove strutture, un'accelerazione arrivata con Oaktree che ritiene strategico l'asse del nuovo stadio che può generare nuovi ricavi e generano sicuramente appartenenza, fidelizzazione e attività che si fanno durante la settimana e che fidelizzano i tifosi», ha spiegato il presidente nerazzurro.