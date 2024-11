A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Napoli , Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del presidente: "Il Napoli è una candidata allo scudetto. Conosco molto bene Conte, conosco molto bene la società che due anni fa ha vinto. Ha tutte le credenziali per lottare fino alla fine. Grande merito è dell'allenatore, Conte è un allenatore vincente così come Simone Inzaghi che si avvia a quel tipo di carriera"".

"Cambi di formazione? Sono contento perché avendo tanti impegni ravvicinati e avendo una rosa idonea, è giusto che lui faccia questa rotazione. Non c'è grande differenza tra chi va in campo e chi va in panchina. Inzaghi impiega i giocatori in base a ciò che vede nei giorni precedenti la gara. Il Napoli è una squadra che ci ha abituato a giocare in Europa, conoscono bene il palcoscenico europeo. Oggi bisogna fare una gara come facciamo sempre, spero e sono convinto che potremo fare bene".