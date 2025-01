Al termine di Lecce-Inter, Simone Inzaghi ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le parole del tecnico nerazzurro: "Stiamo giocando da 5 mesi tre partite alla settimana, quindi ho bisogno di tutti. Stasera mi è dispiaciuto non mettere Arnautovic che avrebbe meritato di giocare, ma avevo utilizzato i 4 cambi. Cercare di renderli tutti importanti e di scegliere le situazione ideale per il bene dell'Inter. Abbiamo fatto una gara di aggressività e determinazione ottima, nonostante abbiamo trovato una squadra in salute che qui con Giampaolo aveva perso solo con la Lazio. La squadra sapeva che avremmo potuto uscire dalle loro pressioni e cercare gli attaccanti in profondità".

"Lautaro e Thuram? Sono felice di allenarli, la cosa che mi colpisce di più e degli altri attaccanti in rosa, è come si sacrificano per la squadra. Fare l'attaccante non significa fare solo gol, ma lavorare anche per la squadra. Fanno un grandissimo lavoro, di volta in volta devo scegliere. Stanno facendo ottimi numeri perché hanno anche una grande squadra che li mette in condizione, ma ci mettono anche del loro. Tutte le settimane sono complicate".