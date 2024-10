La Roma di Juric è nota per la sua intensità e per il pressing alto. Su cosa vi siete concentrati nella preparazione per affrontare una squadra così aggressiva e mantenere il controllo della gara? — "Sappiamo che tipo di avversario andiamo ad affrontare. Juric l'abbiamo incontrato tante volte in questi anni, chiaramente sta portando la sua filosofia alla Roma e noi dobbiamo farci trovare pronti per fare una partita importante sia in possesso che in non possesso: ci vorrà una grande Inter".

Alcuni giocatori sono stati protagonisti in Nazionale, quanto può influire il loro stato di forma, mentale e fisico, al rientro? — "Abbiamo avuto tanti giocatori che hanno fatto tanti minuti, alcuni come Lautaro e Taremi hanno fatto voli lunghi però sono rientrati abbastanza bene, a parte Zielinski che è rientrato con un problemino e non ci sarà. Asllani ieri ha avuto una leggera distorsione al ginocchio e anche lui non ci sarà ma porteremo Berenbruch che è un ragazzo molto promettente della Primavera, quindi andremo senza nessun tipo di problema".

I nuovi acquisti sembrano essersi integrati bene nel gruppo. Qual è l'aspetto più importante che ha richiesto loro per adattarsi così velocemente al sistema di gioco e alla mentalità della squadra? — "Si sono inseriti bene chiaramente grazie all'aiuto dei ragazzi che erano già qui. Sono molto soddisfatto, qualcuno ha giocato di più, qualcuno di meno ma il mio obiettivo è quello di cercare di portarli tutti a giocarsi le proprie partite nel migliore dei modi".

Thuram da quando è all'Inter gioca più vicino alla porta e segnare di più: ha sviluppato nuove caratteristiche o erano qualità che aveva già e ora sta valorizzando al massimo? — "Sta continuando a lavorare bene, come ha fatto lo scorso anno e come continua a fare quest'anno. Il suo modo di giocare non è cambiato, c'è qualche piccolo accorgimento su cui lavoriamo quotidianamente insieme allo staff ma l'importante è che continui a lavorare come ha fatto in quest'ultimo anno e mezzo".

Da qui alla prossima sosta c'è un calendario molto fitto con sfide importanti sia in Campionato che in Champions League. Quanto saranno decisive queste partite per dare una direzione alla stagione e come pensa di gestire al meglio le energie della squadra? — "Sappiamo che andiamo incontro a sette partite in venti giorni, quindi dovremo essere tutti bravi ma in questo momento l'unico mio pensiero e della squadra è prepararci bene per la partita di domani sera contro la Roma. Cercheremo di attingere a tutta la rosa sapendo che abbiamo dei ragazzi che quotidianamente cercano di mettere me e il mio staff in difficoltà per le scelte".

(Fonte: Inter TV)