Lautaro? E' un momento gli attaccanti li hanno. A Roma è stato uno dei più positivi: lui vuole far gol ma deve continuare a lavorare in questo modo come Thuram. Lavorano come gli chiediamo, stiamo cercando di cambiarli il più possibile: Arnautovic e Taremi hanno fatto lo stesso lavoro. Ho detto a Lautaro di stare sereno, ha sempre fatto gol e li farà anche quest'anno. L'anno scorso tirava e faceva gol, in questo momento non è fortunato: ma dovrebbe preoccuparsi se non avesse occasioni. Deve lavorare così per tornare al gol come ha sempre fatto.