Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha commentato così la sconfitta contro l'Inter: "Loro hanno dovuto sbloccare la partita con un corner, era difficile per loro: non credo si aspettassero un Como così propositivo senza palla. Oggi si è visto veramente chi ha nel sangue il mio calcio e chi no: mi è piaciuta la squadra soprattutto nel primo tempo, non ricordo l'Inter fare nulla. Abbiamo giocate su cui lavoriamo e ma che non rischiamo: l'Inter era tutta bassa, non dico che giocava con paura, ma erano bassi: dovevamo metterli in difficoltà inserendoci, a livello di cross.