"Bisogna cambiare urgentemente questa cosa di essere soddisfatti delle prestazioni e non raccogliere niente", ha detto Juric

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista della partita contro la Dinamo Kiev di Europa League, Ivan Juric , tecnico della Roma, ha parlato anche del match perso contro l'Inter:

"A che punto è la mentalità? Da quando sono arrivato, ma anche con De Rossi, la squadra ha giocato tante partite bene, a volte però devi vincere e pareggi, quando devi pareggiare perdi, vuol dire che la mentalità non è a grande livelli, bisogna cambiare urgentemente di essere soddisfatti delle prestazioni e non raccogliere niente, da domani mi aspetto rabbia per ribaltare la situazione difficile già dall'anno scorso"