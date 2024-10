Juric: “Con l’Inter avremmo dovuto pareggiare. Tanta volontà, siamo in debito”

DYBALA - "Sicuramente non giocherà dall'inizio: la prestazione con l'Inter è stata esemplare, forse troppo in alcune situazioni. Sono molto felice per la sua prestazione, ora dobbiamo essere intelligenti e farlo giocare nel modo giusto: ci dà tanto".

HUMMELS E LE FEE - "Titolari? Ci sto pensando. Devo decidere, non ti posso dire di preciso. Di Le Fee ho parlato, di Hummels abbiamo bisogno, voglio vedere quando sarà il momento giusto ma ci sto pensando seriamente".

ANGELINO BRACCETTO - "Scelto perché gli altri non sono in condizione? No, Hermoso sta bene, la scelta è dettata dal fatto che come quinto voglio uno che dribbli, che crei superiorità. Angelino ha cross, piede, visione, in fase difensiva è bravo. Quindi è una scelta tecnica, non per mancanza di alternative".

CRISTANTE-KONÈ - "Certe cose si possono fare meglio in generale in mezzo. In alcune gare sono rimasto soddisfatto, domenica meno. Ho tanti giocatori in mezzo al campo, proveremo sicuramente altre varianti. Non ci sono posti fissi, soprattutto quando le cose non vanno bene".

FIDUCIA - "Ghisolfi è una persona per bene e attenta a quello che succede: è presente e aiuta me e la squadra, mi sto trovando molto bene. A me non manca nulla, la situazione è perfetta. Sento la fiducia dell'allenatore, condividiamo tutto. Come persona, non mi manca nulla per lavorare bene. Posso attaccarmi alle scuse, così come i giocatori, ma sarebbe da deboli. Noi dobbiamo arrivare in campo e mangiare gli avversari, il resto è da deboli. Qua si lavora forte, organizzazione top, centro sportivo top. Ci sono dei problemi di mentalità, la prestazione c'è, i giocatori ci sono, non siamo al livello dell'Inter ma ci sono i giocatori. Da domani voglio vedere altre cose. Il gol di Monza non l'ho mai preso in vita mia, non mi piace questo andazzo di una squadra che gioca, si impegna e poi si parla degli altri. Voglio altra roba, altra cattiveria".

MOMENTO -"Nell'ultima gara abbiamo visto molta volontà, dall'altra parte non abbiamo mentalità vincente assolutamente. Nelle ultime 17 gare la Roma ha fatto 3 vittorie, quindi la mentalità non è da Roma, neanche da livello inferiore. Prestazioni positive ma stringi stringi hai sbagliato alcune cose con Elfsborg e Monza e non vinci. Con l'Inter buona gara ma poi l'errore ti condanna. Qui hai tutte le condizioni per lavorare bene. Bisogna cambiare registro. Non va bene fare un punto ed essere contenti. La Roma ha fatto cose belle e giuste con il Monza, a Elfsborg, pure contro l'Athletic, vedo la crescita di molti giocatori ma non siamo quello che deve essere la Roma, cioè una squadra che vince le partite. Bisogna cambiare la mentalità. Sono contento della prestazione in generale, ma i risultati non sono sufficienti. Non do scuse, qua c'è tutto, bisogna reagire con carattere. La squadra deve dimostrare di che pasta è fatta".

OBIETTIVI - "Prima il campionato? No, per me sono tutte importanti, poi chiaramente la società vuole andare in Champions. L'Europa e la Coppa Italia possono dare grandissime gioie. Chiaramente, l'obiettivo primario è la Champions".

MENTALITÀ - "Sul piano del gioco abbiamo fatto passi in avanti grossi. Si migliora in allenamento, è lì che lavori tosto, duro, che stai sul pezzo in tutte le piccole cose. Affrontare la gara in un certo modo ti porta poi ad avere una certa mentalità. Così come in un mese se ti alleni, alzi il livello e vai e così deve essere anche con la mente. Devi iniziare a vincere, voler vincere, non ci siamo ancora. Contro il Monza, guardando la gara, devo vincere. Contro l'Inter avremmo dovuto pareggiare, contro l'Elfsborg pareggiare o vincere, contro l'Athletic dovevamo vincere. Quando fai partite di un certo tipo co sacrificio, voglia, gioco devi ottenere, poi può andare male una giornata ma noi siamo in debito. Le prestazioni sono superiori ai risultati. I gol presi contro Monza e Athletic non devono accadere. Questa squadra crescerà, ha una grandissima occasione: partendo da una totale merda possono risalire, ma con una cattiveria diversa. Capita poche volte essere in queste situazioni e poter ribaltare la situazione, è una sfida della loro vita, la più bella in un posto così magnifico. Devono ribaltare la situazione e, per farlo, devono diventare bestie. Mi aspetto un'altra roba da domani".