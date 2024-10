-Tante assenze e non vengono da due prestazioni positive in CL: con la Juve peggio dell'Inter?

La Juve è stata sorprendentemente strapazzata dallo Stoccarda che veniva da una sconfitta in campionato. Quella dell'Inter contro i Young Boys non è stata una prestazione di alto livello. Una partita in linea con quelle di questo periodo della squadra nerazzurra che ha le capacità, ma non sono tutti al top in questo momento.

-Pensi che vada bene Asllani contro la Juve nella posizione di Calha?

Penso che Asllani sia un azzardo è di rientro da un infortunio e non ha grande esperienza in gare di questo livello, giocherei con questa certezza. Barella non lo vedo lì davanti alle difesa Mkhitaryan avrei pensato a lui che a livello di esperienza può andare bene.

-Yldiz: cosa ne pensi?

Grande dribbling, intraprendente e ha forza ma alla Juve viene chiesto sforzo notevole in fase di non possesso quindi a livello fisico, non è semplice, lui ci sta provando deve farlo con continuità ma le qualità ci sono.

-Vlahovic, gli viene appuntato di non giocare per la squadra...

Nel contesto della Juve deve giocare in area. C'è bisogno di un riferimento davanti. È intraprendente, si allena con intensità, ha voglia enorme di emergere e forse questo lo condiziona, deve entrare in campo con serenità. Davanti alla porta deve essere

(Fonte: Radio Dee Jay)