Le dichiarazioni di Lautaro Martinez intervenuto ai microfoni di Inter TV in vista della finale di Supercoppa

In che cosa è diverso il Milan?

"Hanno fatto più o meno le stesse cose che si sono viste con Fonseca, forse perché hanno avuto poco tempo. In questi due giorni, continueremo a preparare la gara, conosciamo tutti i loro giocatori, ci siamo affrontati tante volte. Conosciamo le loro individualità e come giocano come squadra. Dobbiamo pensare a noi e fare un grande lavoro, affrontiamo una grande squadra"