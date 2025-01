Ultima sfida con Conceicao tiratissima. Miglior o peggior avversario?

"Il derby è una partita particolare, emozionante. Ci sarà il primo trofeo in palio, il mio tredicesimo, partite sempre diverse. Il derby ci ricorda partite meravigliose, quella del 22 parile, la vittoria qua, la semifinale di Champions, ma anche l'ultima dove abbiamo meritato di perdere. Milan ha giocatori che possono creare problemi".

Vi siete mai parlati con Conceicao?

"No, ma non è successo nulla. Siamo stati tanti anni insieme, è stato un compagno di squadra con un grande maestro come Eriksson che ha condizionato l'indirizzo verso questa professione".

Com'è cambiato il Milan?

"I suoi principi li conosciamo, allenatore verticale. Squadre che non mollano mai. Nel secondo tempo grande secondo tempo del Milan".

Quanto importante per gruppo e gioco Lautaro?

"L'ho detto a più riprese. È un grande capitano, la sta gestendo nel migliore dei modi. Ha fatto una grande partita, anche io attaccante meno forte di lui e so cosa vuol dire non fare gol. Lavora bene, ha fatto una grandissima partita. So che gli attaccanti vogliono segnare, ma lo vedo tranquillo e lavora bene. Anche se non segna ma vince, la squadra gioca bene. Dobbiamo continuare così, lui ci darà grossa mano".

Compagni cercano di farlo segnare è controproducente?

"Tutte le mi squadre cercano gli attaccanti per fare gol. Abbiamo cambiato attaccanti ma hanno sempre segnato tutti. Cercano tutti Thuram, Arnautovic, Taremi e Correa. Stiamo concretizzando tanto anche coi centrocampisti e i difensori. Dobbiamo continuare a produrre occasioni".

Quanto è speciale vincere la Supercoppa a Riad?

"Sarebbe importantissimo rivincere, sarebbe la quarta consecutiva. Nelle ultime due stagioni ha ancora più valore perché per vincere devi vincere due partite in 4 giorni. Ti dà soddisfazione ancora maggiore. Troviamo avversario di valore che ha stessa nostra voglia".

Come vedi la reazione dei tifosi Inter a Riad? Cosa prometti?

"Ci fa piacere avere qui tanti tifosi. Promettiamo di cercare di mettere tutto domani sera in campo, sapendo che ci saranno delle difficoltà. Milan squadra di qualità che cercherà di vincere il trofeo".

Quale possibile assenza pesa di più? Thuram o Leao?

"Vediamo come andrà oggi l'allenamento di Thuram che cercherà di allenarsi. Poi al ritorno avremo tante partite, non prenderemo rischi ma valuteremo. Leao importante, vedremo chi sarà in campo".

C'è un giocatore a cui farete maggiore attenzione?

"Il Milan ha giocatori di qualità e quantità. Lo guarderemo anche oggi, ci concentreremo su quello che dovremo fare noi tenendo presente che ha una rosa di qualità con giocatori di gamba e di strappo. Abbiamo analizzato derby d'andata e la semifinale con la juve. Sappiamo cosa fare, dovremo gestire la palla nel migliore dei modi".