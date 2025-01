Lautaro Martinez , attaccante e capitano dell'Inter, ha presentato ai microfoni di Sport Mediaset la sfida di Supercoppa Italiana contro il Milan in programma domani sera: "Sono veramente contento perchè abbiamo riportato l'Inter a giocare un'altra finale. In semifinale abbiamo fatto un'ottima gara. Domani affronteremo una squadra forte come il Milan, lo conosciamo, sappiamo il suo valore: dovremo essere bravi a gestire la gara, a mantenere le distanze, per cercare di portare la coppa a casa.

Il Milan? Hanno fatto cose simili a quelle che facevano con Fonseca. Noi continueremo a guardare cosa fanno per limitare ciò che fanno bene. Per essere in partita dovremo essere concentrati, in campionato non abbiamo fatto bene, l'abbiamo rivista, non eravamo noi. Anche Conceicao lo conosciamo, l'abbiamo affrontato anche in Champions League. Tutte queste cose rimangono secondarie: sappiamo come si giocano e come si vivono le finali, con tante emozioni. Dovremo essere tranquilli e con la testa fredda. I derby sono partite diverse, dobbiamo essere bravi noi a gestirla in maniera corretta. Uno stimolo extra essere i primi a vincere quattro Supercoppe consecutive? Sicuramente sì, ma anche se fosse la prima o la seconda: dobbiamo giocare con voglia di vincere, alla fine è quello che conta. Nello spogliatoio è importante essere uniti.