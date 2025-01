Youssef Maleh , centrocampista dell'Empoli , ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima dell'inizio del secondo tempo della gara contro l'Inter. In una breve dichiarazione si è soffermato su quella che potrebbe essere la chiave della gara nel secondo tempo.

«Sarà importante continuare, sappiamo che non è facile, dobbiamo cercare di fargli male in contropiede ma sappiamo che siamo una squadra forte», ha sottolineato il giocatore che ha vinto 5 duelli su 7 a centrocampo nel primo tempo, come riferito dal canale streaming che trasmette la gara di San Siro.