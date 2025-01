Inter-Empoli, il dato sugli spettatori presenti a San Siro

Dopo la partita con il Bologna e in un momento un po' delicato per la formazione nerazzurra, se non altro per l'infortunio di Calhanoglu che sta preoccupando e non poco Inzaghi, a San Siro è arrivato l'Empoli di D'Aversa. La squadra interista è chiamata ad una reazione immediata specie dopo la vittoria del Napoli in casa dell'Atalanta e l'accelerata degli Azzurri sulla strada per lo scudetto.