Intervenuto ai microfoni de La Stampa, Claudio Marchisio , ex centrocampista, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «E' un campionato entusiasmante. Non mi aspettavo una classifica del genere, vedevo un passo avanti l'Inter e il Napoli senza coppe. Invece la classifica è corta. Questo è un bene ma impone molta attenzione a chi punta alla zona Champions e allo scudetto, perché da qui a Natale chi sbaglia meno potrà poi approfittarne nell'anno nuovo. Quando la classifica si allungherà».

«Vedo una Juve nuova, diversa. Non solo sono cambiati tanti giocatori e l'allenatore, ma anche perché le idee di gioco sono diverse. Il tempo dirà se sarà anche migliore, intanto ho visto partite che non vedevo da un po' come quella di Lipsia, ma anche gare come con lo Stoccarda dove la Juve si è persa. Ci può stare, deve trovare equilibrio. Ma sono fiducioso».