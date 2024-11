Sospiro di sollievo in casa Inter: l'infortunio rimediato da Hakan Calhanoglu in Nazionale è meno grave del previsto, e il centrocampista nerazzurro non scenderà in campo nel prossimo match di Nations League della Turchia, in programma martedì sera in Montenegro. Nonostante la sua indisponibilità, il giocatore ha chiesto e ottenuto di poter rimanere al fianco dei suoi compagni, per poi rientrare a Milano.

Come spiegato da Sky Sport, l'Inter non ha puntato i piedi per riavere subito il suo numero 20 per due motivi: in primis perchè ha capito il suo ruolo di capitano della Turchia e la sua importanza all'interno del gruppo della sua Nazionale, che contro il Montenegro si gioca la promozione in Lega A di Nations League. In secondo luogo, Calhanoglu non si è allenato e ha fatto solamente terapie: indifferente, quindi, che si curi a Milano o altrove.