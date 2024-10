Intervistato da Libero, Giancarlo Marocchi ha analizzato le ultime uscite della Nazionale di Spalletti e ha parlato delle big della Serie in vista della ripresa del campionato. "Abbiamo finalmente ritrovato un centravanti di ruolo, Retegui: 6 gol in 16 presenze azzurre e 7 su 7 con l’Atalanta fanno una prova. Il ragazzo c’è".

Dai tempi di Luca Toni non avevamo un 9 azzurro così influente?

«Vero. Dopo Toni sono passati Balotelli, e sappiamo come è andata. Poi Pellè e un Immobile che in azzurro non ha mai convinto. Forse perché Mancini giocava a tocchi brevi e lui amava essere lanciato».