Avere uno zoccolo duro italiano è un vantaggio. "Assolutamente sì e credo che anche i risultati conseguiti lo dimostrino. In Italia il campionato è qualcosa di unico, di particolare, la pressione che c’è in Italia non c’è in nessun altro paese europeo, e quindi è importante che chi viene in Italia, che sia in Italia e che gioca a calcio deve conoscere il suo habitat. E allora gli italiani conoscono il proprio habitat, sanno cosa vuol dire andare a Lecce, a Cagliari, ad Empoli e trovare delle difficoltà e cercare di superarle. Ecco, quindi lo zoccolo duro di italiani ha questo vantaggi e poi permettetemi di dirlo è anche orgoglio della nostra nazione mettere a disposizione della nostra Nazionale dei giocatori", ha aggiunto Marotta.