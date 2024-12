Marotta replica a Cardinale. GdS: “Inter in salute. E non è un segreto che…”

"Gù le mani dall’Inter: la risposta non si è fatta attendere. E non poteva che essere così, perché quelle dichiarazioni rilasciate da Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, al report della Harvard Business School sul club rossonero, pesavano non poco: «Vincere campionati è ovviamente un obiettivo importante, ma bisogna bilanciare questo con il “vincere con intelligenza”. L’Inter ha vinto lo scudetto l’anno scorso e poi è andata in bancarotta: è questo davvero quello che vogliamo?». Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha lasciato decantare per ventiquattr’ore, poi ha replicato davanti alle telecamere nel pre-partita della sfida di ieri con il Como. E la parata e risposta è stata altrettanto tagliente quanto la stoccata". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sulle dichiarazioni di Marotta.