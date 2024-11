Nel corso del podcast The Italian Football, Marco Materazzi ha toccato diversi argomenti. Uno riguarda il suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic: "Al momento non ho un rapporto con lui, ma non è importante, non è un grosso problema per entrambi. Cosa è successo? Quello che succede in campo rimane in campo, per me nessun problema. Pensava di essere il miglior giocatore del mondo, ma non era la mia opinione. È stato un grande giocatore, ha fatto tanti gol, vinto tanti titoli, magari non importantissimi come la Champions League, il Mondiale, l'Europeo, ma ha vinto tanti scudetti. Non è Messi o Ronaldo, ma è Zlatan Ibrahimovic".