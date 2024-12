Il centrocampista nerazzurro è stato fondamentale in campo anche questa sera: per lui è tutto normale

«È stato un assist normale niente di speciale, era importante vincere per il nostro percorso. Merito dei miei compagni. Sto bene fisicamente, il segreto? Grazie a loro, ai miei compagni. Merito della squadra, mi sto allenando bene e il resto succede così, niente di speciale». Tutto qua. Nessun segreto e tanta tanta umiltà. Henrikh Mkhitaryan ha fatto un assist bellissimo a Barellain occasione del secondo gol segnato contro il Parma, ma per lui non era niente di speciale. Sarà.