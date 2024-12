I due gol di Barella e Dimarco sono stati grandi gol e su Miki sono d'accordo con te. Lautaro deve continuare a lavorare come fatto: ha fatto un ripiegamento al 90esimo e sono contento della sua prestazione, da capitano che fa da esempio. Spiace non sia riuscito a segnare. Un rammarico è aver preso quel gol. La squadra non lo meritava per la cattiveria e l'attenzione che aveva messo in campo per 94 minuti.