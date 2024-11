"Esco con rabbia, abbiamo fatto due grandi partite. Peccato per il risultato, potevamo fare 4 gol nel primo tempo, non ci siamo riusciti. Uno l'abbiamo fatto, un altro fatto anche a Bergamo. C'è un regolamento folle, si sta rovinando il calcio, il calcio è un gioco di contatto. Si deve arbitrare come si faceva una volta, adesso si conta l'unghia, le cose. Alla gente non piace vedere partite spezzettate da mille falli, che fallo è a metà campo? A Bergamo gli arbitri si sono scusati, hanno mandato una cosa a Monza per scusarsi, noi i punti li perdiamo. Non capisco proprio, stiamo complicando il calcio"