Alessandro Nesta, tecnico del Monza, ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 1-1 ottenuto contro l'Inter: "Prima della partita avrei firmato per un pareggio, ma durante la partita no. Siamo stati molto bravi a contenere l'Inter, abbiamo concesso poco, abbiamo preso gol su un cross deviato che ha cambiato traiettoria. Quando vinci e mancano 5 minuti un po' dispiace, ma rimane la prestazione dei ragazzi. I miei giocatori hanno tenuto botta in ogni momento, sempre sul pezzo: faccio loro i complimenti. Con l'Inter se esci fuori giri ti buca. Siamo stati bravi a non concedere mai spazi e linee di passaggio che fanno male, poi i miei giocatori hano mestiere, hanno coraggio. Bravi, mi sono piaciuti".