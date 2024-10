“Il mondo arabo si è messo seriamente nel calcio, ma non so se questo significhi abbandonare l’ambizione di avere una squadra in Europa. Trattative con fondi arabi si sentono da anni, ma non succede mai nulla”.

“I tifosi della Roma sono in contestazione perché c’è stato un cambiamento di allenatore che non è stato accettato. Però gli stadi sono pieni, e le società straniere hanno più mezzi economici. È meglio una proprietà di una famiglia o un gruppo rispetto a un fondo”.

“È stato uno shock per tutti, anche per chi non è tifoso della Roma. De Rossi aveva portato simpatia e voglia di riuscire. Però le ragioni per cui una squadra cambia allenatore possono essere tante. A me è capitato di cambiare Mancini, che aveva vinto tutto, per prendere Mourinho. Può capitare di voler strafare o risparmiare”.