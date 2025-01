Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Michele Padovano, ex calciatore, ha parlato così in vista di Napoli-Juve di sabato sera: "Sono tutte partite fondamentali e nessuna è ancora decisiva, sicuramente Napoli-Juve darà una chiara indicazione perché più avanti vai e più il campionato si accorcia sempre di più. I partenopei hanno dimostrato di giocare bene a calcio e sono guidati da un capopopolo come Conte che sa quel che vuole e che è in grado di trasferire la mentalità vincente ai suoi giocatori. Non è un caso che lo scorso anno, con una formazione uguale per 8/11, gli stessi calciatori hanno vissuto una stagione negativa".