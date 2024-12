Giuseppe Pancaro, ex difensore della Lazio ed ex compagno di squadra di Simone Inzaghi, ha parlato della sfida che attende i biancocelesti domani all'Olimpico contro l'Inter. Queste le sue considerazioni: "La Lazio mi ha fatto un’ottima impressione, vince e diverte. Tutti sono coinvolti, si vede la mano di Baroni nell’entusiasmo della squadra. Chiunque dà contributo, l’alchimia è perfetta, ma è stata creata bene. Ha fatto emergere le qualità dei singoli, facendole convergere nel gruppo. Inoltre la condizione atletica è invidiabile.

Lazio-Inter è una partita più importante di quanto possa sembrare. In questo campionato la Lazio non ha limiti. Se vince si candida alla lotta scudetto. Non ha bisogno di competere a questi livelli, non era costruita per questo, ma se vince anche questo scontro diretti poi diventa difficile nascondersi... Inzaghi è cresciuto molto nel suo percorso di tecnico.