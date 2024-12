Le parole dell'ex calciatore: "Per ora sono tutte lì, perché l’Inter non ha ancora accelerato: lunedì può essere una prova di forza per i nerazzurri"

Marco Astori Redattore 14 dicembre 2024 (modifica il 14 dicembre 2024 | 12:01)

Marco Parolo, ex centrocampista, ha concesso un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole verso Lazio-Inter di lunedì sera: «Una gara scudetto? È una sfida per le ambizioni dei biancocelesti, mentre per i nerazzurri è un match che serve a dimostrare di essere fortemente candidati al titolo. Per ora sono tutte lì, perché l’Inter non ha ancora accelerato: lunedì può essere una prova di forza per i nerazzurri. Qualora arrivasse il risultato dalla Lazio, si aprirebbe un altro modello di campionato, per un torneo molto avvincente, in cui 3-4 squadre si contenderanno lo scudetto».

L’Inter resta la favorita?