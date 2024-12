Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Giampaolo Pazzini, ex centravanti, ha parlato così del percorso dell'Atalanta: "Io mi faccio ancora sorprendere. Per tanti è diventata quasi la normalità, ma il loro lavoro è davvero incredibile. Quindi riesco ancora a stupirmi, perché riesco anche a capire tutto il lavoro che hanno fatto, quanto sono stati lungimiranti, la loro mentalità. Per me il loro cammino in campionato, ma anche in Champions, non è per nulla scontato. Mi stupiscono sempre. Il loro è un progetto e un lavoro che parte molto tempo fa, non è qualcosa di improvvisato".