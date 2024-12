Zion Suzuki è uno dei segreti del buon inizio di stagione del Parma. Il portiere classe 2002, nel giorno della sfida con l'Inter, ha parlato ai microfoni di Repubblica. Qui uno stralcio delle sue parole nell'intervista concessa al quotidiano: «Sommer usa occhiali speciali per allenarsi? Li uso anche io, sono utili. Come i BlazePod, pulsanti luminosi. E il sistema Neurotracker, che proietta su uno schermo palle in movimento. Viva la tecnologia».