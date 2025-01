Gds – Inter-Milan, in caso di parità si va subito ai rigori: ecco gli specialisti

In una finale, dove spesso governa l'equilibrio, lo spettro dei rigori è sempre dietro l'angolo. Inoltre la Supercoppa quest’anno non prevede supplementari: 90 minuti più recupero e poi via, a tirare da 11 metri, visto che a Riad sarà già mezzanotte. "Nel caso, l’Inter avrebbe un 1% di vantaggio perché recentemente, con i rigori, ha molto più feeling, pur con una grande eccezione, l’eliminazione in Champions di 10 mesi fa contro l’Atletico Madrid. Inzaghi ha Calhanoglu che non sbaglia quasi mai e Sommer che in nazionale è impressionante: ne ha presi sei di fila ma poi, all’Europeo, è stato eliminato ai rigori da un’Inghilterra perfetta. Il Milan no, ha ancora nella testa lo psicodramma di Firenze, in ottobre: doppio errore di Theo e Abraham. Fonseca quella sera perse una delle assi della sua panchina", sottolinea la Gazzetta dello Sport.